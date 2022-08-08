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Haberler Galeri Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla sürekli adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur'un 2015-2017 seneleri arasında evli olduğu eski eşi Murat Dalkılıç; geçen günlerde kendisine gelen tepkilere Instagram hesabından yanıt vererek, ilgi toplayan bir paylaşım yapmıştı. Dalkılıç'ın paylaşımının ardından kendisi de konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Boluğur, yeni sevgilisiyle bir AVM'den çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştı. Oldukça gergin olan Boluğur, gazetecilerin soruları karşısında adeta öfke kustu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.08.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 10:26
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Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

39 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde nikah masasına oturmuş; fakat mutlulukları kısa süren çiftin ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde, Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

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Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

"ÜZÜLEREK NOKTALAMA KARARI ALDIK"

Büyük ses getiren boşanma sonrası yaptığı açıklamada Dalkılıç; "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim..." ifadelerini kullanmıştı.

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Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

Boşanma sonrasında ise Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edilmişti.

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Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

"MURAT'TAN SONRA TOPARLAYAMADI"

Merve Boluğur'un paylaşımlarının ardından Dalkılıç eleştiri yağmuruna tutuldu.