Merve Boluğur o soruyu duyunca deliye döndü! Sosyal medyasında paylaştı: Murat Dalkılıç’a öfke kusan sözler…

Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla sürekli adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur'un 2015-2017 seneleri arasında evli olduğu eski eşi Murat Dalkılıç; geçen günlerde kendisine gelen tepkilere Instagram hesabından yanıt vererek, ilgi toplayan bir paylaşım yapmıştı. Dalkılıç'ın paylaşımının ardından kendisi de konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Boluğur, yeni sevgilisiyle bir AVM'den çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştı. Oldukça gergin olan Boluğur, gazetecilerin soruları karşısında adeta öfke kustu. İşte ayrıntılar...