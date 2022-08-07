07 Ağustos 2022, Pazar
Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın Tuğçe Erön aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şaşmaz, Bodrum'da gazetecilere yakalandı, sarışın aşkı için mekan kapattı. 2012'de evlendiği Nagehan Kaşıkçı'dan 17 Mayıs 2021'de boşanan ve Ali Nadir, Yusuf Emir adında 2 oğlu olan Necati Şaşmaz Bodrum'da yakayı ele verdi. Tuğçe Erön'ün doğum günü için Bodrum'da mekan kapatan Necati Şaşmaz, 39 yaşına giren Erön'e yaşı kadar orkide aldı. Karşısında basın mensuplarını görünce neye uğradığını şaşıran ikiliden Şaşmaz, aşk sorularına "Eski arkadaşım" cevabını verdi. Faakt o detay ortalığı karıştırdı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın kareleri…
Giriş Tarihi: 07.08.2022 14:04
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