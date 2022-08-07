Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

"BASINA SİZ HABER VERDİNİZ, BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKTINIZ"

Mekândan saat 03.00'te birlikte ayrılan Şaşmaz ve Erön flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. Şaşmaz, "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere "Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz" diye karşılık verdi. Necati Şaşmaz, Tuğçe Erön'le arkadaş olduklarını söyledi. Ancak iddiaya göre ikili ertesi gün mekânı arayıp "Basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız" diyerek sitem etti.