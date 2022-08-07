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Haberler Galeri Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın Tuğçe Erön aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şaşmaz, Bodrum'da gazetecilere yakalandı, sarışın aşkı için mekan kapattı. 2012'de evlendiği Nagehan Kaşıkçı'dan 17 Mayıs 2021'de boşanan ve Ali Nadir, Yusuf Emir adında 2 oğlu olan Necati Şaşmaz Bodrum'da yakayı ele verdi. Tuğçe Erön'ün doğum günü için Bodrum'da mekan kapatan Necati Şaşmaz, 39 yaşına giren Erön'e yaşı kadar orkide aldı. Karşısında basın mensuplarını görünce neye uğradığını şaşıran ikiliden Şaşmaz, aşk sorularına "Eski arkadaşım" cevabını verdi. Faakt o detay ortalığı karıştırdı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın kareleri…

Giriş Tarihi: 07.08.2022 14:04
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Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

Bir dönem canlandırdığı 'Polat' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz ve Tuğçe Erön yeni bir aşka yelken mi açtı? Sarışın sevgilisi için mekan kapattı. 'Enişte' ayrıntısı tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

ŞAŞMAZ GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

2012'de evlendiği Nagehan Kaşıkçı'dan geçen yıl boşanan Necati Şaşmaz, iddiaya göre gönlünü Tuğçe Erön'e kaptırdı. Önceki gün de Erön'ün 39'uncu yaş günü için aile fertlerinin katıldığı bir parti düzenledi.

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Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

"ÇOK HASSAS BİR DURUM"

Bodrum Bitez'deki bir mekânı kapatan oyuncu, gece boyunca yan yana oturduğu Erön'e 39 adet beyaz orkide verdi. Tuğçe Erön "Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz" diyerek davetlilerden fotoğraf çekmemelerini rica etti

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Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

"BASINA SİZ HABER VERDİNİZ, BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKTINIZ"

Mekândan saat 03.00'te birlikte ayrılan Şaşmaz ve Erön flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. Şaşmaz, "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere "Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz" diye karşılık verdi. Necati Şaşmaz, Tuğçe Erön'le arkadaş olduklarını söyledi. Ancak iddiaya göre ikili ertesi gün mekânı arayıp "Basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız" diyerek sitem etti.

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Necati Şaşmaz aşkı için Bodrum’da mekan kapattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Tuğçe Erön ile yeni bir aşka mı yelken açtı? ‘Enişte’ detayı gündem oldu

'ENİŞTE' DETAYI

Necati Şaşmaz ve Tuğçe Erön'ün bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı, Erön'ün yakınlarının Şaşmaz'a "Enişte" diye hitap ettiği konuşuluyor.