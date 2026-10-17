Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeninin ölüm sebebi belli oldu

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı talihsiz bir havuz kazasında kaybettiğini açıkladı. Acı haberi paylaşımlarıyla duyuran Dadgar, küçük Liam'ı ailesiyle birlikte sevgiyle andı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, 20 Ocak 2023 tarihinde dünyaevine girmişti. Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez eşi Samar Dadgar'ın acı haberiyle gündeme geldi. Üç yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybeden Dadgar, yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

ACI HABERİ DUYURMUŞTU Samar Dadgar, yeğeninin vefatının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim."

ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI Yeğeninin vefatının ardından yeni bir paylaşım yapan Samar Dadgar, küçük Liam'ın hayatını kaybetme nedenini açıkladı. Dadgar, yeğenini talihsiz bir havuz kazasında kaybettiklerini belirterek şu sözleri paylaştı: "Liam'ımızı talihsiz bir havuz kazasında kaybettik. Bu süreçte mesaj atan, arayan, bizi merak eden, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnanın, insan bazen nefes almaktan bile utanıyor.

Şu an kimseyle konuşacak, mesajlara cevap verecek gücüm yok. Ama buradan hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istedim. İyi dilekleriniz ve desteğiniz bizim için çok kıymetli. Çok sağ olun."

GÜZEL HATIRASINI SEVGİYLE ANDILAR Ailesiyle birlikte Liam'ı anan Samar Dadgar, yeğeninin hatırasını yaşatacaklarını ifade etti. Dadgar, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Bugün Liam'ımızın anısına bir araya geldik. Ondan bize kalan en kıymetli izlerle, güzel hatırasını sevgiyle andık."