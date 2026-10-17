Muhabirlerin, "Son dönemde zayıflama iğnesiyle birçok kişi orantısız şekilde zayıflıyor. Sizde de öyle bir durum var mı?" sorusuna Karaca, "Ben emziriyorum" yanıtını verdi.

"NEDEN BU KADAR UĞRAŞ?"

Doğum kilolarından kurtulmaya çalışan oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve kilo verme sürecine ilişkin sitemini dile getirmişti. Karaca, paylaşımında, "Bu işte bir yanlışlık var. Neden kolay kilo alıyoruz? Oturduğun yerden güzel sohbetler eşliğinde kilonu da alıp kalkıyorsun. Neden bunları vermeye çalışırken burnundan ter damlıyor? Neden bu kadar uğraş? Sinir oldum." ifadelerini kullanmıştı.