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Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gupze Özay imzalı Gupi filminin galasına katılan Gizem Karaca, verdiği kilolarla dikkat çekti. Muhabirlerle esprili diyaloğuyla güldüren ünlü oyuncu, zayıflama iğnesi iddialarına da yanıt verdi.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 1

Eve Düşen Yıldırım dizisiyle şöhreti yakalayan Gizem Karaca, Güzel Köylü dizisinde canlandırdığı Gül karakteriyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise annelik kimliğiyle gündeme geliyor.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 2

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, 26 Haziran 2025'te Leyla Yaz adını verdikleri kızını kucağına aldı.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 3

Son dönemde YouTube'da yayımladığı videolar ve Instagram hikâyelerinde annelik deneyimine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, bu kez bir animasyon filminin galasında objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 4

Ünlü oyuncu, Gupse Özay'ın kendi çocukluk anılarından esinlenerek kaleme aldığı Gupi ve Gülmeyen Kral adlı animasyon filminin galasına katıldı. Galada muhabirlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Karaca, son görünümüyle de dikkat çekti.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 5

"BUNU YAZARSANIZ SEVİNİRİM"

2. Sayfa'nın haberine göre, muhabirlerin "Çok zayıflamışsınız" sözleri üzerine Gizem Karaca esprili bir ricada bulundu. Ünlü oyuncu, "Bunu yazarsanız sevinirim: 'Gizem Karaca ne kadar zayıflamış!'" diyerek muhabirleri güldürdü. Karaca'ya ayrıca zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı da soruldu.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 6

"EMZİRİYORUM"

Muhabirlerin, "Son dönemde zayıflama iğnesiyle birçok kişi orantısız şekilde zayıflıyor. Sizde de öyle bir durum var mı?" sorusuna Karaca, "Ben emziriyorum" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 7

"NEDEN BU KADAR UĞRAŞ?"

Doğum kilolarından kurtulmaya çalışan oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve kilo verme sürecine ilişkin sitemini dile getirmişti. Karaca, paylaşımında, "Bu işte bir yanlışlık var. Neden kolay kilo alıyoruz? Oturduğun yerden güzel sohbetler eşliğinde kilonu da alıp kalkıyorsun. Neden bunları vermeye çalışırken burnundan ter damlıyor? Neden bu kadar uğraş? Sinir oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış" 8

Sosyal medya paylaşımlarında spor ve sağlıklı beslenmeye de yer veren oyuncu, zayıflama iğnesi kullanmadığını gözler önüne sermiş oldu.

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