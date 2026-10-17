Ünlü oyuncudan esprili çıkış: "Gizem Karaca ne kadar zayıflamış"
Gupze Özay imzalı Gupi filminin galasına katılan Gizem Karaca, verdiği kilolarla dikkat çekti. Muhabirlerle esprili diyaloğuyla güldüren ünlü oyuncu, zayıflama iğnesi iddialarına da yanıt verdi.
Eve Düşen Yıldırım dizisiyle şöhreti yakalayan Gizem Karaca, Güzel Köylü dizisinde canlandırdığı Gül karakteriyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise annelik kimliğiyle gündeme geliyor.
2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, 26 Haziran 2025'te Leyla Yaz adını verdikleri kızını kucağına aldı.
Son dönemde YouTube'da yayımladığı videolar ve Instagram hikâyelerinde annelik deneyimine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, bu kez bir animasyon filminin galasında objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu, Gupse Özay'ın kendi çocukluk anılarından esinlenerek kaleme aldığı Gupi ve Gülmeyen Kral adlı animasyon filminin galasına katıldı. Galada muhabirlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Karaca, son görünümüyle de dikkat çekti.
"BUNU YAZARSANIZ SEVİNİRİM"
2. Sayfa'nın haberine göre, muhabirlerin "Çok zayıflamışsınız" sözleri üzerine Gizem Karaca esprili bir ricada bulundu. Ünlü oyuncu, "Bunu yazarsanız sevinirim: 'Gizem Karaca ne kadar zayıflamış!'" diyerek muhabirleri güldürdü. Karaca'ya ayrıca zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı da soruldu.