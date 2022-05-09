09 Mayıs 2022, Pazartesi
Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz'in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”
Özcan Deniz'in annesinden ilişkisiyle ilgili olay açıklamalar geldi. Müstakbel gelini Samar Dadgar'ı veto eden Kadriye Deniz, "Kız arkadaşının gücüne gidebilir bu sözlerim ama o da duysun" diyerek olay yaratan açıklamalarda bulundu. "İlla nikah masasına mı oturmak lazım!" diyen Kadriye Deniz'in açıklamaları magazin gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:34
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17