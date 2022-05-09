Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz'in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

Özcan Deniz'in annesinden ilişkisiyle ilgili olay açıklamalar geldi. Müstakbel gelini Samar Dadgar'ı veto eden Kadriye Deniz, "Kız arkadaşının gücüne gidebilir bu sözlerim ama o da duysun" diyerek olay yaratan açıklamalarda bulundu. "İlla nikah masasına mı oturmak lazım!" diyen Kadriye Deniz'in açıklamaları magazin gündemine oturdu.