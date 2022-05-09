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Haberler Galeri Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz'in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz'in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

Özcan Deniz'in annesinden ilişkisiyle ilgili olay açıklamalar geldi. Müstakbel gelini Samar Dadgar'ı veto eden Kadriye Deniz, "Kız arkadaşının gücüne gidebilir bu sözlerim ama o da duysun" diyerek olay yaratan açıklamalarda bulundu. "İlla nikah masasına mı oturmak lazım!" diyen Kadriye Deniz'in açıklamaları magazin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:34
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Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz’in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'e annesinden veto geldi! Önceki gün kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Güler'in Zekeriyaköy'deki güzellik merkezlerinin açılışına katılan anne Kadriye Deniz, adeta esip gürledi.

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Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz’in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

Damatlarıyla arasının çok iyi olduğu açıklamasıyla sözlerine başlayan anne Deniz, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan için de şöyle dedi:

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Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz’in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

"Kuzey'in annesiyle ilgili konulara girmeyelim. Kimsenin gözyaşları olmasın... Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler."

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Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz’in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

Kadriye Özcan, ünlü sanatçının yılbaşında evlilik teklif ettiği İranlı modacı aşkı Samar Dadgar'la ilgili ise olay yaratacak sözler sarf etti.

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Samar Dadgar krizi! Özcan Deniz’in annesi fena patladı: “Özcan da duysun kız arkadaşı da…”

'BİR DAHA DÜŞÜN' DEDİM!

Müstakbel geliniyle tanıştığını söyleyen anne Deniz, asıl bombayı "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusu karşısında patlattı.