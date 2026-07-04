Sahte Kerem Bürsin Rusya'yı karıştırdı! Genç kadına akılalmaz tuzak

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in ismi, Rusya'da yaşanan akılalmaz bir dolandırıcılık olayına karıştı. Türk dizilerine olan hayranlığıyla bilinen Moskovalı bir kadını hedef alan Nijeryalı dolandırıcı, kurduğu sahte aşk tuzağıyla 1.8 milyon TL'yi cebine indirdi.

Rusya'da gündeme bomba gibi düşen olay, Türk dizilerinin yurt dışındaki popülaritesini suistimal eden bir dolandırıcılık vakasını gün yüzüne çıkardı. KEREM BÜRSİN'İN ADIYLA MİLYONLARI ÇARPTI Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve sıkı bir Türk dizisi takipçisi olan Rus kadın, sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen ve "Ben Kerem Bürsin" diyen kişiyle hayatının en büyük hatasını yaparak irtibat kurdu.

Sabah'ın haberine göre; 2024 yılında başlayan bu sahte iletişimde, dolandırıcı gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla mağduru kısa sürede inandırdı. Aylar süren yoğun mesajlaşmaların ardından, karşısındaki sözde oyuncuya güveni tam olan kadın, kurulan şeytani tuzağın içine çekildi.

DEĞERLİ EŞYALARLA DOLU KONTEYNER YALANI Dolandırıcı, "İstanbul'dan Moskova'ya içinde değerli özel eşyalarımın bulunduğu bir konteyner gönderiyorum" yalanıyla kadını ikna etti. Ardından gümrük masrafları, nakliye ücretleri ve göçmenlik bürosu ödemeleri gibi bahanelerle mağdurdan acil maddi destek talep etti.

Kurbanına "Konteyner ulaştığında içinden dilediğin eşyayı alabilirsin" diyerek güven aşılayan şahıs, kadından toplamda 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) haksız kazanç sağladı.

"SIRRA KADEM BASTI" AMA YAKAYI ELE VERDİ Parayı aldıktan sonra iletişimi bir anda kesen "sahte Kerem Bürsin", izini kaybettirdi. Dolandırıldığını anlayan mağdur kadının şikayeti üzerine Rus polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda, ekranın ardındaki romantik jönün aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir dolandırıcı olduğu tespit edildi.