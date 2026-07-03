Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek

Ölümle burun buruna gelen Uzay'ın büyük kaçışı, Melek'in ağzından dökülen itiraflar ve Emir'in elindeki o sır... Altı Üstü İstanbul, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşuyor.

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, dördüncü bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR, GERÇEKLER ALTÜST OLUYOR! 4.Bölüm Özeti Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır. Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder.

Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.

Diğer yanda Melek'in ağzından dökülen itiraflar, bugüne kadar herkesin inandığı gerçekleri altüst edecek büyük bir sırrın kapısını aralar.