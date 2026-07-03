CANLI YAYIN

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ölümle burun buruna gelen Uzay'ın büyük kaçışı, Melek'in ağzından dökülen itiraflar ve Emir'in elindeki o sır... Altı Üstü İstanbul, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 1

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, dördüncü bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 2

SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR, GERÇEKLER ALTÜST OLUYOR!

4.Bölüm Özeti

Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır. Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder.

Ahaber
Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 3

Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 4

Diğer yanda Melek'in ağzından dökülen itiraflar, bugüne kadar herkesin inandığı gerçekleri altüst edecek büyük bir sırrın kapısını aralar.

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 5

Kazanın perde arkasındaki şüpheler giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş bellek Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri değiştirebilecek gerçekleri barındırmaktadır.

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 6

Yolun sonuna gelen Uzay için artık tek bir çıkış vardır: Kaçmak. Ancak ortaya çıkacak sır, yalnızca onun değil, mahalledeki herkesin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 7

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 8

Yayın Tarihi : 6 Temmuz 2026 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Yapım : NTC Medya

Yönetmen : Müge Uğurlar

Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız

Altı Üstü İstanbul'da Emir’in elindeki sır dengeleri değiştirecek 9

Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet).

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin