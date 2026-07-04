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Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. İrtem'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ön rapor ortaya çıktı.

Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 1

15 Haziran tarihinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ece İrtem'in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılanmıştı. Doğum gününden yalnızca bir gün sonra gelen bu acı haberin ardından başlatılan resmi soruşturma süreci devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen ön rapor geldi.

Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 2

ADLİ TIP ÖN RAPORU ÇIKTI

Milliyet'te yer alan habere göre raporda, vücudunda darp, zehirlenme veya ölümüne yol açabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlense de, kesin sonucun kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşeceği kaydedildi.

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Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 3

İLK AÇIKLAMAYI AVUKATI YAPMIŞTI!

Vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan ilk açıklamada, ünlü oyuncunun evinde kalp krizi geçirdiği ifade edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu da bu ilk bulguları destekler nitelikte; ölüm nedeninin kalp krizi olduğu üzerinde duruluyor.

Gökkoyun şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 4

Olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre, İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Başarılı oyuncunun, ölümünden önceki gece kullandığı reçeteli ilaçlarla birlikte alkol tükettiği öne sürülmüştü.

Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 5

TAYLAND GEZİSİNDE MAYMUN ISIRDI

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, savcılığa dilekçe vermiş ve ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekmişti.

Uğur Gökkoyun açıklamasında "15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir.Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" cümlelerine yer vermişti.

Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 6

İddiaya göre anne Nuriye İrtem, kızının son saatlerini şu sözlerle aktardı:

"17:51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20:36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu"

Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 7

İRTEM'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ünlü oyuncunun vefat etmeden önceki son görüntülerine ATV Ana Haber ulaşmıştı. 35 yaşına giren oyuncu, akşam saatlerinde önce annesiyle bir mekânda görüntülendi, ardından bir arkadaşıyla buluştu.

ECE İRTEM'İN VEFAT ETMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı 8

Saatler 20.40'ı gösterdiğinde ise annesiyle birlikte binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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