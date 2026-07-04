Ece İrtem’in ölümünde ön rapor ortaya çıktı

35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. İrtem'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ön rapor ortaya çıktı.

15 Haziran tarihinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ece İrtem'in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılanmıştı. Doğum gününden yalnızca bir gün sonra gelen bu acı haberin ardından başlatılan resmi soruşturma süreci devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen ön rapor geldi.

ADLİ TIP ÖN RAPORU ÇIKTI Milliyet'te yer alan habere göre raporda, vücudunda darp, zehirlenme veya ölümüne yol açabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlense de, kesin sonucun kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşeceği kaydedildi.

İLK AÇIKLAMAYI AVUKATI YAPMIŞTI! Vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan ilk açıklamada, ünlü oyuncunun evinde kalp krizi geçirdiği ifade edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu da bu ilk bulguları destekler nitelikte; ölüm nedeninin kalp krizi olduğu üzerinde duruluyor. Gökkoyun şu ifadeleri kullanmıştı: "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre, İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Başarılı oyuncunun, ölümünden önceki gece kullandığı reçeteli ilaçlarla birlikte alkol tükettiği öne sürülmüştü.