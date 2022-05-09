Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen fenalaştı. Buna rağmen tekrar sahne alan şarkıcı, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından ilk açıklamayı yaptı. Ergen, "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.