09 Mayıs 2022, Pazartesi
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi
Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen fenalaştı. Buna rağmen tekrar sahne alan şarkıcı, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından ilk açıklamayı yaptı. Ergen, "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:54
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