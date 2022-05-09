09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen fenalaştı. Buna rağmen tekrar sahne alan şarkıcı, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından ilk açıklamayı yaptı. Ergen, "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:54
  • 1
  • 10
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.

  • 3
  • 10
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, şu açıklamayı yaptı:

  • 4
  • 10
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

"Şimdi Düzce'den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum."

  • 5
  • 10
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen Ergen hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

"Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı."