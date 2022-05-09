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Haberler Galeri Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak 22'nci bölümünde Türklerden intikamlarını almak için asırlar sonra geri dönen acımasız İtbaraklar ile yeni oyuncularıyla nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın 22'nci bölümüne Kaya'nın Gök Hanlığı tahtına oturması ve İtbaraklar'ın Akkız ile Batuga arasındaki aşkı tehlikeye sokmaları damga vuracak.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:10
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Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

22.Bölüm:

AKKIZ, ÇOLPAN VE BALAMİR'İ ALPAGU HAN'A TESLİM EDİYOR

Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.

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Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

GERÇEKLERİN ÜZERİNDEKİ KARANLIKLAR AYDINLANIYOR

Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?

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Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmıştı. Ulu Ece içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve canını kurtarmak için ne yapacaktır? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?

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Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

KAYA GÖK HANLIĞI TAHTINA OTURUYOR

Temur tarafından oba baskınını ve Tutkun'u öldürttüğünü itiraf etmesi için yaralanan Kaya, acımaz İtbarakların dönüşüyle nefes alırken düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine, Gök Tahtına oturur. İtbarakların yenilgiye uğratılması halinde okların kendisine döneceğini bilen Kaya kendini kurtarmak için ne tür hamleler yapacaktır?

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Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

OĞUZ KAĞAN'IN DÜŞMANLARI GERİ DÖNÜYOR

Saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizdir. Kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Alpagu Han, Gök Hanlığını; başlarında acımasız Obar'ın olduğu İtbaraklardan koruyabilecek midir?