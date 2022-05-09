Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor

GERÇEKLERİN ÜZERİNDEKİ KARANLIKLAR AYDINLANIYOR

Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?