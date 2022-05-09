09 Mayıs 2022, Pazartesi
Destan’da gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor! Oğuz Kağan’ın düşmanları İtbaraklar geri dönüyor
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak 22'nci bölümünde Türklerden intikamlarını almak için asırlar sonra geri dönen acımasız İtbaraklar ile yeni oyuncularıyla nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın 22'nci bölümüne Kaya'nın Gök Hanlığı tahtına oturması ve İtbaraklar'ın Akkız ile Batuga arasındaki aşkı tehlikeye sokmaları damga vuracak.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:10
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