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Hakim’in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Atv'nin sevilen dizisi Hakim izleyiciden tam puan alırken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Cevdet rolüyle bir kez daha izleyicileri kendisine hayran bırakan Uğur Yücel izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı merak konusu olan usta oyuncunun eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı. İşte Hakim'in usta ismi Uğur Yücel'in eşi...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 17:21
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Hakim’in Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Hakim'de canlandırdığı Cevdet karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Uğur Yücel, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Hakim’in Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yücel'in eşinin usta oyuncu olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte başta Uğur Yücel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Hakim’in Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

GÖZDE TÜRKER VE EŞİ ANIL GÜLER

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Hakim’in Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı
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Hakim’in Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı