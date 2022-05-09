Hakim’in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi usta oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı

Atv'nin sevilen dizisi Hakim izleyiciden tam puan alırken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Cevdet rolüyle bir kez daha izleyicileri kendisine hayran bırakan Uğur Yücel izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı merak konusu olan usta oyuncunun eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı. İşte Hakim'in usta ismi Uğur Yücel'in eşi...