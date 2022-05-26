Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık birliktelik yaşayan Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" demişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman'a, Derya Tuna'nın 'çapkınlık' açıklaması hakkındaki fikri sorulunca tartışma yaratan bir çıkış da şarkıcıdan gelmişti.