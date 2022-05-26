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Haberler Galeri Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok" sözlerine destek veren Safiye Soyman İrem Derici'yi çıldırttı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cem Belevi'nin ihanetine uğrayan Derici Soyman'a ateş püskürdü. "Ne gereksiz açıklamalar bunlar" diyen şarkıcı "Vallahi Safiye Abla'nın saçını yolasım geldi" dedi. İşte İrem Derici'nin Safiye Soyman'a sarf ettiği olay sözler...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:24
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Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık birliktelik yaşayan Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" demişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman'a, Derya Tuna'nın 'çapkınlık' açıklaması hakkındaki fikri sorulunca tartışma yaratan bir çıkış da şarkıcıdan gelmişti.

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Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Safiye Soyman, "Derya doğru söylemiş. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor. Haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin" diyerek yeni bir tartışma konusu yarattı.

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Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Safiye Soyman'a sosyal medyada eleştiri yağdı.

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Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Safiye Soyman'ın sözleriyle küplere binen isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu.

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Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cem Belevi'nin ikinci kez ihanetine uğrayan İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü.