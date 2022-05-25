25 Mayıs 2022, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, hayran bıraktı. Her hareketiyle gündem olan yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 17:14
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