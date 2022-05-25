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Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, hayran bıraktı. Her hareketiyle gündem olan yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 25.05.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 17:14
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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış

İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babası olay oldu! Yakışıklılığını ondan almış

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ