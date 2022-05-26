26 Mayıs 2022, Perşembe
Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim"
Şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taraflar iddiaları kesin bir dille yalanlarken Demet Akalın'ın açıklaması ortalığı karıştırmıştı. İddialarla ilgili aylar sonra ilk kez konuşan Saraçoğlu, iddiaları sert dille yalanladı. "Kimsenin kümesine girecek bir kadın asla değilim" diyen Saraçoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:55
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