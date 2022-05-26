Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim"

"Ben eşimi kaçırarak evlendim. Çünkü aile beni istememişti. Gittim, 'Ya evleneceğiz ya evleneceğiz' dedim. Onu Ankara'dan alıp geldim. Ertesi gün evlendik. Her şeyi silerek bir ceketiyle geldi. Müthiş bir adamdır. Ama o misyonunu tamamladı, hayatımın kıymetlisi, çocuğumun babası."