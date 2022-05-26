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Haberler Galeri Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim"

Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim"

Şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taraflar iddiaları kesin bir dille yalanlarken Demet Akalın'ın açıklaması ortalığı karıştırmıştı. İddialarla ilgili aylar sonra ilk kez konuşan Saraçoğlu, iddiaları sert dille yalanladı. "Kimsenin kümesine girecek bir kadın asla değilim" diyen Saraçoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:55
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Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim

Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Evliliğinin hikâyesini anlatan Saraçoğlu, eski eşinin ailesinin kendisini istemediğini söyledi. Bu nedenle eşini kaçırdığını anlatan modacı, Çağlayan'ı şaşırttı:

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Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim

"Ben eşimi kaçırarak evlendim. Çünkü aile beni istememişti. Gittim, 'Ya evleneceğiz ya evleneceğiz' dedim. Onu Ankara'dan alıp geldim. Ertesi gün evlendik. Her şeyi silerek bir ceketiyle geldi. Müthiş bir adamdır. Ama o misyonunu tamamladı, hayatımın kıymetlisi, çocuğumun babası."

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Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim

ÖMÜR BOYU AFFETMEYECEĞİM

Demet Akalın'ın ima etmesiyle adı, evli şarkıcı Deha ile anılan ünlü modacı, iddialar hakkında ilk kez konuştu:

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Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim

"O kadar saçma ki! Deha benim arkadaşım. Ben evli bir adamla olup, kimsenin kümesine girecek bir kadın asla değilim. Hiçbir zaman olmadım, hiçbir zaman olamam da. DNA'm izin vermez."

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Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarıyla ilgili aylar sonra konuştu! “Ömür boyu affetmeyeceğim

"Ayrıca karısını tanırım, aileyi tanırım. O algıyı yaratan da geçmişte çalıştığım, çok da yakın arkadaşım. Adını bile anmak istemiyorum. 'Dava açacak mısınız?' dediler, 'Hayır, ona daha kötü bir şey yapacağım ve hayat boyu affetmeyeceğim' dedim."