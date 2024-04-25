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Haberler Galeri Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Faik Öztürk, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Sevenleri ise sağlık durumu hakkında sorgulamalar yapıyor. İşte Faik Öztürk'ün son durumu...

Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:08
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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

Türkiye'nin belki de en ikonik çifti olarak tanınan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, yıllardır hayatımızda olan ve gönüllerimizde taht kuran bir ikili.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

1999 yılından beri birbirlerine bağlı olan ünlü çiftten korkutan haber geldi.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu isimlerden birinin de Faik Öztürk olduğu ortaya çıktı.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

BEYNİNE PIHTI ATMIŞ!

20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini belirten 62 yaşındaki Faik Öztürk, bu nedenle vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...

Ankara'da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade eden Öztürk, 2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.