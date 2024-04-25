25 Nisan 2024, Perşembe
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi! İşte son durumu...
Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Faik Öztürk, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Sevenleri ise sağlık durumu hakkında sorgulamalar yapıyor. İşte Faik Öztürk'ün son durumu...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:08
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