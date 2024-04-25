Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

Geçtiğimiz günlerde yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım" için erken final kararı alınan Şevket Çoruh'a, eski dizisi "Arka Sokaklar"dan beklenmedik bir teklif geldi. 18 sezondur devam eden dizi, büyük bir müjdeyi yayınlanan fragmanlar beraber duyurdu.