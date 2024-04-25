HaberlerGaleriArka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...
Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca 'Mesut Güneri' karakterine hayat veren Şevket Çoruh'a yeniden teklif götürülmüştü. Usta oyuncunun diziye döndüğü müjdesi fragmanda verildi. Fragman sonrası, bu haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Şevket Çoruh'un ailesi de merak edildi. Özellikle kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:45Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:48