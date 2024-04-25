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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca 'Mesut Güneri' karakterine hayat veren Şevket Çoruh'a yeniden teklif götürülmüştü. Usta oyuncunun diziye döndüğü müjdesi fragmanda verildi. Fragman sonrası, bu haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Şevket Çoruh'un ailesi de merak edildi. Özellikle kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:48
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Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

Geçtiğimiz günlerde yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım" için erken final kararı alınan Şevket Çoruh'a, eski dizisi "Arka Sokaklar"dan beklenmedik bir teklif geldi. 18 sezondur devam eden dizi, büyük bir müjdeyi yayınlanan fragmanlar beraber duyurdu.

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Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

FRAGMAN SONUNDA GÖRÜLDÜ!

Dizinin fragmanında Mesut Komiserin yaşıyor olabileceği ihtimali konuşulurken kendisi fragmanda görüldü.

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Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

Diziye döndüğünü müjdeleyen fragman, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

Öte yandan ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor.

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Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh’un kızını gören şaşırdı! Dünya güzeli Gülenay annesinin kopyası...

Şevket Çoruh'un ilk evliliğinden olan kızı Gülenay'ı görenler hayrete düşüyor.Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.