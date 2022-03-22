22 Mart 2022, Salı
Safiye Soyman'a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı
Uzun yıllardır Safiye Soyman'la birliktelik yaşayan Faik Öztürk, sarışın bir kadınla yakalandı. Gecede samimi anlar yaşayan Öztürk görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Söylemezsem Olmaz programına bağlandı. Durumu anlatan ünlü isim, Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.
Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:53
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