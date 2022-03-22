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Haberler Galeri Safiye Soyman'a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

Safiye Soyman'a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

Uzun yıllardır Safiye Soyman'la birliktelik yaşayan Faik Öztürk, sarışın bir kadınla yakalandı. Gecede samimi anlar yaşayan Öztürk görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Söylemezsem Olmaz programına bağlandı. Durumu anlatan ünlü isim, Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:53
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Safiye Soyman’a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

Faik Öztürk bir mekanda sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı.

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Safiye Soyman’a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

Faik Öztürk durumu anlatmak için Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlandı. Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk bu iddialara verdiği yanıtla Bircan Bali ve Seren Serengil tepki gösterdi.

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Safiye Soyman’a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulundu.

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Safiye Soyman’a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

SÖZLERİ KIZDIRDI

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün sözleri Bali'yi kızdırdı. Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlendi.

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Safiye Soyman’a ihanet şoku Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı sözleri çıldırttı

Faik Öztürk ise "Ben kaç yaşında adamım yalan mı söyleyeceğim? Benim başım dik. 5 tane kadın davet etti, oturdum. Salak mıyım böyle bir şeyi açıkta yapayım" dedi.