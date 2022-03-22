Destan’ın Mei Jin'i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte cevabı...