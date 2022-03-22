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Destan’ın Mei Jin'i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 16:00
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Destan’ın Mei Jin’i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

Destan dizisinde Mei Jin karakterine hayat veren Esra Kılıç, oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’ın Mei Jin’i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

İlk kez Uygun Adım Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Destan'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Destan’ın Mei Jin’i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Destan’ın Mei Jin’i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

Peki Esra Kılıç nereli? İşte Esra Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Destan’ın Mei Jin’i memleketiyle şaşırttı! Esra Kılıç bakın aslen nereli çıktı

Ebru Şahin – İstanbul