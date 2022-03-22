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Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yıkılan Ece Erken zor günleri atlatmak için ailesi, oğlu ve dostlarıyla zaman geçiriyor. Zaman zaman sosyal medyadan acısını paylaşan Erken, son olarak uzun yıllardır küs olduğu ancak ölüm haberini alır almaz evine gelen Demet Akalın ile ilgili bir paylaşım yaptı. İlk günden beri yanından ayrılmayan Akalın'a teşekkür eden ünlü sunucu, yazdığı notla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:28
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Ece Erken’den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti.

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Ece Erken’den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Haberi aldığı anda yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken acısını sosyal medyadan paylaştı.

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Ece Erken’den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Erken, son paylaşımında zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan Demet Akalın'a teşekkür etti.

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Ece Erken’den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Acı kaybın ilk günden beri ünlü sunucuyu yalnız bırakmayan isimlerin başında uzun süredir küs olduğu Demet Akalın bulundu.

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Ece Erken’den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Ölüm haberini alan Demet Akalın küslüğünü unutmuştu ve Bali'nin anlatımıyla ilk günler şunlar yaşanmıştı: