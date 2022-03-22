Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın paylaşımı! “Dost herkes gittiğinde gelendir…”

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yıkılan Ece Erken zor günleri atlatmak için ailesi, oğlu ve dostlarıyla zaman geçiriyor. Zaman zaman sosyal medyadan acısını paylaşan Erken, son olarak uzun yıllardır küs olduğu ancak ölüm haberini alır almaz evine gelen Demet Akalın ile ilgili bir paylaşım yaptı. İlk günden beri yanından ayrılmayan Akalın'a teşekkür eden ünlü sunucu, yazdığı notla dikkat çekti.