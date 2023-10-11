Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, estetik operasyonlarla yaşadığı büyük değişimin ardından fazla kilolarından kurtulmak için hızlı bir şekilde sonuç almayı tercih etti. 20 günde tam 12 kilo veren Soyman'ın sıradışı kilo verme yöntemi hayranlarını şaşırttı. Soyman, kilo vermek için geleneksel diyetlere veya yoğun spor programlarına başvurmayarak farklı bir yol seçti. Bu sırrı duyanlar, yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendi kilo verme hedeflerine ulaşmak için merak içindeler. İşte zayıflama sırrı...