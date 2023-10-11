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Haberler Galeri Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, estetik operasyonlarla yaşadığı büyük değişimin ardından fazla kilolarından kurtulmak için hızlı bir şekilde sonuç almayı tercih etti. 20 günde tam 12 kilo veren Soyman'ın sıradışı kilo verme yöntemi hayranlarını şaşırttı. Soyman, kilo vermek için geleneksel diyetlere veya yoğun spor programlarına başvurmayarak farklı bir yol seçti. Bu sırrı duyanlar, yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendi kilo verme hedeflerine ulaşmak için merak içindeler. İşte zayıflama sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 23:42
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Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlar sonrasında fazla kilolarından kurtulma amacıyla 20 günde 12 kilo verdi. Bu etkileyici kilo kaybı, Soyman'ın zayıflama sırrı hakkında merak uyandırdı. Estetik müdahalelerin yanı sıra kilo verme sürecinde izlediği yöntemler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

Safiye Soyman 20 günde 12 kilo verdi. Yaptırdığı estetiklerin ardından fazla kilolarından kurtulmak isteyen sanatçı zayıflama sırrı da ortaya çıktı.

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Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

"YEME İSTEĞİM KESİLDİ"

Hedefinin 55 kiloya düşmek olduğunu söyleyen Soyman mide detoksu yaptırdığını belirtti. "Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 57'ye düştüm." dedi.

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Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

Ameliyat olmaktan korktuğu için bu yöntemi tercih eden Soyman "Midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı." dedi.

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Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...

HEDEF 55 KİLO

Soyman "Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım" ifadelerini kullandı.