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Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK'ın raporunda yeni detaylar

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapordan yeni detaylara ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.10.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:19
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Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK’ın raporunda yeni detaylar

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da arasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Dilan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

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Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK’ın raporunda yeni detaylar

MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

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Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK’ın raporunda yeni detaylar

Rapora göre Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirket, bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulundu.

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Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK’ın raporunda yeni detaylar

MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına ulaşıldı.

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Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK’ın raporunda yeni detaylar

3 ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ

MASAK, Polat'ın bağlı olduğu şirketlerin, alış bildiriminde bulunduğu sahte belge düzenleyicisi 'Byzgun Güzellik Kozmetik', 'Fekpen Plastik Gıda Sanayi' ve 'Tekbaşer Metal ve Sanayi' isimli 3 şirketi de mercek altına aldı. Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki 'Byzgun Güzellik Kozmetik' şirketiydi.