11 Ekim 2023, Çarşamba
Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...
Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. "Erbil'den ev istediği" ileri sürülen Ceylan, çıkan haberlere ilk kez cevap verdi. Kısa süreli de olsa ayrılığı doğrularken, çok konuşulan iddialar hakkında ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 16:54
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