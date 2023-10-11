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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. "Erbil'den ev istediği" ileri sürülen Ceylan, çıkan haberlere ilk kez cevap verdi. Kısa süreli de olsa ayrılığı doğrularken, çok konuşulan iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 16:54
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Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

Mehmet Ali Erbil, daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki defa olmak üzere Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la evlilik yapmıştı. Sezin ve Yasmin adında iki kızı ve Ali Sadi adında bir oğlu olan ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

"EKSTRA EV ALDIRMAMA İHTİYAÇ YOK"

Erbil, genç aşkı Gülseren Ceylan ile önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. 26 yaşındaki Ceylan, "sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı" iddiasına cevap verdi.

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Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Ceylan, "Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok." dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

"AYRILIĞIMIZ DÖRT SAAT SÜRDÜ"

Ünlü şovmen ile ayrılıp barıştıklarını açıklayan Gülseren Ceylan, "Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de her çift gibi kavga ettik ve dört saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık" dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

"YAŞ FARKININ HİÇ ÖNEMİ YOK"

Sosyal medyada yapılan 'babasından bile büyük' şeklindeki yorumlar hakkında konuşan Ceylan, "Alışkın olmadığım için üzülüyorum. İnsanların zamanla alışacağına inanıyorum. Bizimkisi kısa vadeli bir ilişki değil. Çok mutluyuz. O bana 'takılma' diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki X bir adam olsaydı 60 yaşını hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor" ifadelerini kullandı.