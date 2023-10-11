Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! Ayrılık ve evlilik sözleşmesi itirafı...

"YAŞ FARKININ HİÇ ÖNEMİ YOK"

Sosyal medyada yapılan 'babasından bile büyük' şeklindeki yorumlar hakkında konuşan Ceylan, "Alışkın olmadığım için üzülüyorum. İnsanların zamanla alışacağına inanıyorum. Bizimkisi kısa vadeli bir ilişki değil. Çok mutluyuz. O bana 'takılma' diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki X bir adam olsaydı 60 yaşını hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor" ifadelerini kullandı.