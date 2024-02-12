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Safir'in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün pozlarına yorum yağdı! "Dünyanın en yakışan çifti"

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Safir, konusu ve oyuncularıyla büyük bir ilzeiyici kitlesine ulaştı. Kapadokya'nın mistik atmosferinde geçen özel bir hikayenin kahramanlarından biri olan Feraye ve Yaman'a hayat veren Özge Yağız ile Buray Berkay Akgül, Safir dizisinin başladığı günden bu yana ekranların en iddialı çiftlerinden biri haline geldi. İkili, Şamdan Plus dergisine verdiği röportajda aşka dair samimi açıklamalarda bulundu. Çekimdeki pozları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:17
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Safir’in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün pozlarına yorum yağdı! Dünyanın en yakışan çifti

Şamdan Plus dergisinin Sevgililer Günü özel sayısının kapağında, ATV'nin sevilen dizisi Safir'in aşıkları Feraye ve Yaman yer alıyor. Feraye ve Yaman karakterlerine hayat veren sevilen oyuncular Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, dergide aşkı tarif etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safir’in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün pozlarına yorum yağdı! Dünyanın en yakışan çifti

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Şamdan Plus dergisinin romantik atmosferinde gerçekleştirilen çekimlerde, pozlar verdi.

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Safir’in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün pozlarına yorum yağdı! Dünyanın en yakışan çifti

İkili, hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları içtenlikle cevapladı

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Safir’in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün pozlarına yorum yağdı! Dünyanın en yakışan çifti

Özge Yağız, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" ifadelerini kullandı.

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Safir’in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün pozlarına yorum yağdı! Dünyanın en yakışan çifti

Burak Berkay Akgül ise "Aşk benzersiz bir duygu. İçinde zamanla tüm duyguları barındırmaya başlıyor ve insan olarak bunlarla tanışmak heyecan verici" dedi.