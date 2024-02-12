Safir'in yıldızlarından aşk tarifi! Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün pozlarına yorum yağdı! "Dünyanın en yakışan çifti"

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Safir, konusu ve oyuncularıyla büyük bir ilzeiyici kitlesine ulaştı. Kapadokya'nın mistik atmosferinde geçen özel bir hikayenin kahramanlarından biri olan Feraye ve Yaman'a hayat veren Özge Yağız ile Buray Berkay Akgül, Safir dizisinin başladığı günden bu yana ekranların en iddialı çiftlerinden biri haline geldi. İkili, Şamdan Plus dergisine verdiği röportajda aşka dair samimi açıklamalarda bulundu. Çekimdeki pozları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o kareler...