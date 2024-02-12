12 Şubat 2024, Pazartesi
'Keloğlan Aramızda' filminin Fatma'sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu'da rol almış ama...
Keloğlan filminde Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında çıkan gerçek, duyanları şaşırttı. Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan "Aşk-ı Memnu"da önemli bir karakteri canlandırmıştı. İşte Keloğlan'ın Fatma'sı olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:29
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