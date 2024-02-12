12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 'Keloğlan Aramızda' filminin Fatma'sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu'da rol almış ama...

'Keloğlan Aramızda' filminin Fatma'sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu'da rol almış ama...

Keloğlan filminde Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında çıkan gerçek, duyanları şaşırttı. Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan "Aşk-ı Memnu"da önemli bir karakteri canlandırmıştı. İşte Keloğlan'ın Fatma'sı olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu!

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:29
  • 1
  • 186
’Keloğlan Aramızda’ filminin Fatma’sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu’da rol almış ama...

Rüştü Asyalı'nın başrolünde yer aldığı Keloğlan filmleri, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında kendine sağlam bir yer edindi.. Bu efsane seride, özellikle "Keloğlan Aramızda" filmiyle dikkat çeken Fatma karakteri ise yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 186
’Keloğlan Aramızda’ filminin Fatma’sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu’da rol almış ama...

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'nın, "Aşk-ı Memnu", "Kınalı Kar", "Aşk Yeniden", "Huzur Sokağı", "Çocuklar Duymasın" gibi önemli yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

  • 3
  • 186
’Keloğlan Aramızda’ filminin Fatma’sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu’da rol almış ama...

Keloğlan'ın masum bakışlısı Fatma'nın, Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

  • 4
  • 186
’Keloğlan Aramızda’ filminin Fatma’sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu’da rol almış ama...

Usta oyuncu, meğer yıllardır gözler önündeymiş...

  • 5
  • 186
’Keloğlan Aramızda’ filminin Fatma’sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu’da rol almış ama...

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'nın Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Aşk Yeniden, Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.