'Keloğlan Aramızda' filminin Fatma'sı meğer tanıdık biriymiş! Güzel oyuncu Aşk-ı Memnu'da rol almış ama...

Keloğlan filminde Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında çıkan gerçek, duyanları şaşırttı. Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan "Aşk-ı Memnu"da önemli bir karakteri canlandırmıştı. İşte Keloğlan'ın Fatma'sı olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu!