Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! "Kim der 2 çocuk annesi"

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a keyifli bir tatil yaptı. Tatil dönüşü, eşi ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal, sahil pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle beğeni toplayan Kobal, sıfır makyaj pozlarıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte o kareler...