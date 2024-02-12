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Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! "Kim der 2 çocuk annesi"

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a keyifli bir tatil yaptı. Tatil dönüşü, eşi ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren ve birlikte eğlendikleri anlardan kareler paylaşan Sinem Kobal, sahil pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle beğeni toplayan Kobal, sıfır makyaj pozlarıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:16
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Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! Kim der 2 çocuk annesi

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alarak Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a keyifli bir tatil yapmaya gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! Kim der 2 çocuk annesi

Tatil dönüşü paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal, bu sefer de makyajsız pozlarıyla doğal güzelliğini konuşturdu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! Kim der 2 çocuk annesi

Sinem Kobal'ın sahil pozları ise dikkatleri üzerine çekti. Doğal güzelliği ve sıfır makyaj pozlarıyla da göz kamaştıran Kobal, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! Kim der 2 çocuk annesi

Kobal'ın son paylaştığı pozlara takipçilerinden, "Kim der ki iki çocuk annesi", "Maşallah" , "Ne giysen yakışıyor" gibi yorumlar yağdı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti! Makyajsız halini paylaştı! Kim der 2 çocuk annesi

İşte Sinem Kobal'den yeni kareler...