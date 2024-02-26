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Safir'in Güneş'i Gizem Karaca'nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

ATV'nin popüler dizisi Safir'e Güneş karakteriyle katılan Gizem Karaca, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül gibi isimlerle başrolü paylaşıyor. Karaca'nın diziye katılmasıyla birlikte gösterdiği performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. İstanbul'daki evini bırakıp, İzmir'de köy hayatı yaşayan lüks eviyle dikkatleri üzerine çekmişti. Karaca'nın eşi de merak konusu haline geldi. İşte, Gizem Karaca'nın biricik eşi...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:57
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Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul’u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

ATV'de yayınlanan Safir dizisinde Güneş karakterini canlandıran Gizem Karaca'nın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Karaca'nın özellikle eşiyle ilgili detaylar dikkat çekiyor.

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Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul’u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

Güzel Köylü, dizisiyle de bilinen Gizem Karaca, şimdilerde Safir dizisiyle gündemde... 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, evlilikten sonra İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.

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Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul’u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın eşinin kim olduğunu öğrenenler adeta şaşkına döndü.

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Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul’u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren, İzmir'de havuzlu bahçeli bir evde yaşayan Gizem Karaca, günlük hayatından kesitleri de takipçileriyle paylaşıyor.

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Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul’u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

Gizem Karaca uzun süredir iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ekmekçi, aynı zamanda Çeşme'de bir mekan işletmeciliği yapıyor.