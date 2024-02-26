Safir'in Güneş'i Gizem Karaca'nın eşi bakın ne iş yapıyor! İstanbul'u bırakıp köye yerleşmişlerdi...

ATV'nin popüler dizisi Safir'e Güneş karakteriyle katılan Gizem Karaca, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül gibi isimlerle başrolü paylaşıyor. Karaca'nın diziye katılmasıyla birlikte gösterdiği performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. İstanbul'daki evini bırakıp, İzmir'de köy hayatı yaşayan lüks eviyle dikkatleri üzerine çekmişti. Karaca'nın eşi de merak konusu haline geldi. İşte, Gizem Karaca'nın biricik eşi...