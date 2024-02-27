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Haberler Galeri O da babasının izinden gidiyor... Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in kızı da ünlü çıktı!

O da babasının izinden gidiyor... Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in kızı da ünlü çıktı!

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, yayınlandığı döneme damga vuran "Aşkı Memnu" dizisindeki 'Adnan Bey' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya gibi oyuncularla başrolleri paylaşan Yöntem, özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü ismin hakkında araştırma yapanlar, kızını görünce şaşkına döndü. İşte Selçuk Yöntem'in kendisi gibi oyuncu kızı...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:20
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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı da ünlü çıktı! O da babasının izinden gidiyor...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Türk televizyon tarihine damga vuran "Aşkı Memnu" dizisinde hayat verdiği Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor. 69 yaşındaki Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı da ünlü çıktı! O da babasının izinden gidiyor...

Ancak, usta oyuncu hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yöntem'in kızı meğer kendisi gibi oyuncuymuş...

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı da ünlü çıktı! O da babasının izinden gidiyor...

Iraz Yöntem'in Selçuk Yöntem'in kızı olduğu. 38 yaşındaki Iraz Yöntem, birbirinden iddialı projelerde yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı da ünlü çıktı! O da babasının izinden gidiyor...

29 Mart 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Iraz Yöntem aslen Sakaryalıdır. Babası oyuncu Selçuk Yöntem, annesi balerin Cihan Yöntem'dir.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’i Selçuk Yöntem’in kızı da ünlü çıktı! O da babasının izinden gidiyor...

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Drama bölümünde yaptı. Şahika Tekand ile Stüdyo Oyunculuğu'nda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.