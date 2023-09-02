02 Eylül 2023, Cumartesi
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek
atv'nin tanıtımı ile heyecan yaratan yeni dizisi "Safir" için geri sayım başladı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde neler olacak?
Giriş Tarihi: 02.09.2023 13:01
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