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Haberler Galeri Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

atv'nin tanıtımı ile heyecan yaratan yeni dizisi "Safir" için geri sayım başladı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde neler olacak?

Giriş Tarihi: 02.09.2023 13:01
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Safir ’Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' atv izleyicisini heyecanın doruklarına çıkaracak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safir ’Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

"KADERLE SAVAŞIRSAN O DA SENİNLE SAVAŞIR!"

Safir, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

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Safir ’Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

1.Bölüm Özeti:

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

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Safir ’Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

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Safir ’Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.