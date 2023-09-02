Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

atv'nin tanıtımı ile heyecan yaratan yeni dizisi "Safir" için geri sayım başladı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde neler olacak?