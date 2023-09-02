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Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood'un çekim platosu oluyor

Türkiye, doğal güzellikleri, teknik alt yapısı ve yetişmiş iş gücünün yanı sıra yeni sinema kanunu sonrasında dünya sinema sektörü için önemli bir film çekim destinasyonuna dönüştü. 2022 yılında 224 yabancı yapımın çekimi Türkiye'de gerçekleştirilirken Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan görüşmeler sonucu, Hollywood'un ses getiren yapımlarının da aralarında bulunduğu birçok filmin çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 13:33
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Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood’un çekim platosu oluyor

2022 yılında Türkiye'de 17'si sinema filmi olmak üzere 224 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 44'lük bir artış gösterdi.

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Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood’un çekim platosu oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2022 yılında, 17 sinema filmi, 21 dizi film, 96 belgesel film, 2 televizyon filmi ve programı, 31 reklam filmi ile 11 müzik klibi çekildi.

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Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood’un çekim platosu oluyor

BÜYÜK YAPIMLAR TÜRKİYE'DE

Bugüne kadar aralarında Oscar ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie'nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor.

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Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood’un çekim platosu oluyor

Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin, 2. Dünya Savaşı'nın hikayesini konu edinen "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" adlı sinema filminin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre'de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye'de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.

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Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood’un çekim platosu oluyor

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Operation Fortune", Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif'in yer aldığı "Tiger 3" filmi de Türkiye'de çekilen filmler arasında.