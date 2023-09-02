02 Eylül 2023, Cumartesi
Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood'un çekim platosu oluyor
Türkiye, doğal güzellikleri, teknik alt yapısı ve yetişmiş iş gücünün yanı sıra yeni sinema kanunu sonrasında dünya sinema sektörü için önemli bir film çekim destinasyonuna dönüştü. 2022 yılında 224 yabancı yapımın çekimi Türkiye'de gerçekleştirilirken Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan görüşmeler sonucu, Hollywood'un ses getiren yapımlarının da aralarında bulunduğu birçok filmin çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 02.09.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 13:33
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