Dev yapımlar geliyor! Türkiye Hollywood’un çekim platosu oluyor

Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin, 2. Dünya Savaşı'nın hikayesini konu edinen "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" adlı sinema filminin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre'de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye'de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.