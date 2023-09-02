02 Eylül 2023, Cumartesi
Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum
Serdar Ortaç özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi. Eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan açıklamalar yapan Ortaç, sahneleri bırakacağını açıklamıştı. Bu sene son kez turneye çıktığını belirten Ortaç, şimdi ise tekrar evleneceğini açıkladı. Gönlünü kime kaptırdığını açıklayan şarkıcı, "Aşkım sana çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 02.09.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 11:46
- 1
- 38
- 2
- 38
- 3
- 38
- 4
- 38
- 5
- 38