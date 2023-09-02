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Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum

Serdar Ortaç özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi. Eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan açıklamalar yapan Ortaç, sahneleri bırakacağını açıklamıştı. Bu sene son kez turneye çıktığını belirten Ortaç, şimdi ise tekrar evleneceğini açıkladı. Gönlünü kime kaptırdığını açıklayan şarkıcı, "Aşkım sana çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 11:46
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Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum

Şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

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Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etmişti: Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar.

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Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum

Chloe Loughnan, sonraki günlerde nişanlısıyla Nişantaşı sokaklarında objektiflere takılmıştı. Eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalar hatırlatılan Loughnan, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum

"Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil bütün kadınlar için sert sözler söylemiş."

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Serdar Ortaç ikinci kez evleniyor! Canlı yayında açıkladı: Aşkım sana çalışıyorum

Ortaç, son olarak açtığı bir başka yayında kendisine Loughnan hakkında soru soran bir takipçisine cevap verdi. Gündem olan açıklamalarına da değinen ünlü isim, şöyle konuştu: