Şafak Sezer'den 'tekelleşme' hakkında dikkat çeken itiraf! "Bizim isyanımız..."

ESKİ İŞLERİM HÂLÂ DÖNÜYOR

Ahmet Kural'ı, Giray Altınok'u, Ali Atay'ı, Hasancan Kaya'yı severek izliyorum. Bizim meslekte küslük yok alınganlık var. Bu arkadaşlarla aynı filmde rol alabiliriz.

Hep aynı ekiple devam edeyim diye bir takıntım yok. Herkesle çalışabiliriz. Diziye nisanda başlayacağız. Kalabalık aile işi.

Türk Malı, Âlemin Kralı hâlâ dönüyor. Orada benim çocuklarımı oynayanlardan birinin kendi çocuğu oldu. Ben hâlâ aynıyım. O tarz komedi dizilerine talep yok. Eskiden her şey Türkiye pazarında dönüyordu. Şimdi dizilerimiz yurtdışına satıldığı için bizim komedimizi anlamıyorlar gerekçesiyle komedi yapılmıyor. Hâlbuki komedimiz anlaşılabilir. Zaten konular genelde hep aynı. Komedi 45 dakikada yapılır, iki saat yapılmaz. En büyük özelliğimiz gülmek.

Tekelleşme konusu hep vardı, yeni değil. Hepimiz o havuzun içindeyiz. Aynı insanlarla olmasın farklı yüzler görelim diyor mesela bizim yapımcımız. Öyle olması lazım. Masalarda ismimiz zikredilip yok oluyor. Haksızlığa bizim isyanımız. Amerika'da avukatlar yapıyor bu işleri. Önce avukatlar giriyor devreye, parasını yolluyorlar çalışmak istediği oyuncunun. Ondan sonra görüşüyorlar yapımcıyla. Her gösterimden telif yatıyor ondan sonra. Bizimkiler Yadigar Ejder parkta öldü. Telif çok önemli bu yüzden. Büyük başlar gerçekten çok uğraşıyorlar. Bu sektör devletleşsin istiyoruz. Fransa'da sektörün bütün anlaşmalarını devlet yapıyor. Aracı kurum yok. Menajeri de avukatı da yapım tarafını da devlet kontrol ediyor. Bizde de böyle olması lazım. Bugün neden komedi olmuyor denmesinin sebebi de bu. Bir çizgi çiziliyor onun dışına çıkamıyorsun. Bir dönem mahalle diziler konak dizileri vardı hatırlarsanız. Şimdi yakalayamıyoruz o çeşitliliği. Şimdi kötüye gülünüyor. Seyirci kötüyü seviyor ve ona gülüyor son dönemde.

Sektörde kısır bir döngü var. Ben hiç menajerle çalışmadım. Başladığımdan beri hep teklif alan biriydim. Yarışma programıyla başladım zaten. Ondan sonra Okan abinin programı ve reklamlarla tanıdık olduk. Sonrası geldi.

Şimdi çok büyüdü çok sektör. Bana şimdi teklif geliyor tanımıyorum çekiniyorum. Bizim gibi insanların evde oturması çok üzücü. Bana zamanında çok teklif geldi, paylaşım yapalım sen eğlencelisin diye. Hiç girmedim o işlere. Sinema çok kutsal bizim için. Benim tek mecram sinema.

4 sene kadar oturdum. Bize uygun bir şey olmadı. Umutsuzluğa kapıldığım anlar oldu tabii ki. Kaybolmak ne demek düşünsene. Galalar bizim düğünümüz.