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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde yaşanan kavgayla adından söz ettiren Tuğçe Tayfur ise babasının ölümünün ardından sessizliğini bozdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, babası için yazdığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:45
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu! Vefatının ardından geriye unutulmaz şarkıları kaldı...

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

Ölümünün ardından geriye unutulmaz şarkıları kaldı...

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

Usta sanatçı, "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu...

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katılmıştı. Sanatçının hayranları anma törenine adeta akın etmişti.

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

Törene, konuşmadığı kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eski eşi Necla Nazır'ın katılmadığı öğrenilmişti. Anma töreni sonrası düzenlenen cenaze törenine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile eski eşi Necla Nazır'ın da geldiği görülmüştü.

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

CENAZEDE KAVGA ÇIKTI

Cenaze töreninde ünlü sanatçısının vefatından önce arasının bozuk olduğu Ferdi Tayfur'un kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıkmıştı. Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur ile eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesleri yükselmişti.

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

NECLA NAZIR: SÜREKLİ SUSKUN KALDIK

Cenazede yaşanan kavga sonrası evine geçen Necla Nazır, cenazede yaşanan olayla ilgili "Ferdi Tayfur hayranlarına şunu söylemek istiyorum. Biri bağırdı, 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimiz açık olarak görüldü. İçi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkaracaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlıyorsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Baba-kızı düşman hale getirdiler" açıklamasında bulunmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

''BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ''

''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu.'' mesajını paylaşan Tuğçe Tayfur'un babasına yazdığı sözler takipçilerini duygulandırdı.

İşte, Tuğçe Tayfur'un babası için yazdığı duygu yüklü o mesaj:

''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..''

Ferdi Tayfur’un kızından duygulandıran paylaşım! Sevenlerinden yorum yağdı

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tuğçe Tayfur'un babası için yaptığı paylaşıma Fulden Uras, Ceylan, İclal Aydın, Tuğba Özberk, Elif Karlı gibi ünlü isimler başsağlığı yorumu yazdı.