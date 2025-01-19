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Çocuk Hacı Sabancı'nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Sosyete bu haberle çalkalanıyor! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu! Fatma D. tarafından açılan babalık davasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, yapılan DNA testlerinde Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın biyolojik babası olduğu ve bunun yüzde 99.99 ihtimalle doğrulandığı belirtildi. Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile olan yazışmaları ise yeniden gündem oldu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 10:12
Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenerek mutlu bir yuva kurmuşken, Fatma D. tarafından açılan babalık davası ile karşı karşıya kaldı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Fatma D.'nin 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu ileri sürerek açtığı davadan karar çıktı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Adli Tıp'ta yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu anlaşıldı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

NE OLMUŞTU?

Uzay isimli küçük çocuk ve Hacı Sabancı DNA testi için Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Küçük Uzay, 11 Aralık 2024 tarihinde babalık davası için DNA örneği verdi. Hacı Sabancı, yurt dışında olduğunu gerekçe göstererek test için bir hafta süre istedi.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

16 Aralık'ta Hacı Sabancı, talep ettiği bir haftalık süre kapsamında Adli Tıp Kurumu'na giderek babalık davası için DNA örneği verdi.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

ÇOCUK SABANCI ÇIKTI

Odatv'nin haberine göre; Uzay isimli küçük çocuktan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örnekleri eşleşti. Küçük çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

İstanbul 16. Aile Mahkemesi tarafından talep edilen ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan DNA raporuna göre Hacı Sabancı'nın Uzay D'nin yüzde 99,99 olarak babası olduğu tespit edildi.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Uzay D'nin babasının Hacı Sabancı olduğunun ortaya çıkması sonrası gözler Nazlı Kayı'ya çevrildi. Bilindiği üzere; Sabancı, 2021'de Nazlı Kayı ile dünyaevine girmiş, 15 Ağustos 2023'te kızı Arzu Alara'yı kucağına almıştı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D. ünlü iş adamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadığını iddia edip "Babalık davası" açmıştı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Dava dosyasına giren bu iddialar Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken dahi Fatma D. ile beraber olduğu dedikodularına neden olmuştu. Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı 10 Ekim 2021'de dünya evine girdiği Nazlı Kayı Sabancı ile evlilik aşamasındayken de kendisiyle cinsel birliktelik yaşadı.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

Öte yandan Hacı Sabancı - Fatma D. yazışmaları İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada dosyaya girmişti.

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

21 Mayıs 2020 saat 18.20 sularında gerçekleşen Whatsapp mesajlarının içeriği şu şekilde:

Hacı Sabancı: Neredesin

F.D: Evdeyim canım

H.S: Gelir misin

F.D: Gelirim. Yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam 22.30'da gel

F.D: Tamam süper

H.S: Yola çıkınca yaz

F.D: Tamam

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

H.S: Müsaitim bekliyorum. Neredesin

F.D: Taksi bekliyorum canım

H.S: Binince yaz

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın Kandilli?

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: Tamam. E-5'e çıkarım şimdi.

H.S: Ok. Ne içersin ne hazırlıyayım?

Çocuk Hacı Sabancı’nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...

HACI SABANCI: İFTİRA

Hacı Sabancı'nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu olayın iftira olduğu iddia edilerek şu ifadeler kullanılmıştı;

"Değerli Kamuoyu, müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır"