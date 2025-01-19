19 Ocak 2025, Pazar
Çocuk Hacı Sabancı'nın çıktı! DNA sonuçlandı: Yüzde 99.99 biyolojik babası...
Sosyete bu haberle çalkalanıyor! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu! Fatma D. tarafından açılan babalık davasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, yapılan DNA testlerinde Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın biyolojik babası olduğu ve bunun yüzde 99.99 ihtimalle doğrulandığı belirtildi. Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile olan yazışmaları ise yeniden gündem oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 10:12