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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Büyükçekmece'de bulunan lüks villasını satışa çıkardı. 7+2 oda olan ev ağır dekorasyonu ile dikkat çekti. Villa sosyal medyada da gündem otururken satış fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 13:00
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Şafak Sezer, Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer, 7+2 odalı villasını satışa çıkardı.
9 milyon 700 bin TL'ye satılık olan villanın aidatı ise 2.530 TL.
Şafak Sezer'in yaklaşık 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile sosyal medyada da gündem oldu.
Siyah temalı ev, ağır dekorosyonlarla dikkat çekiyor.