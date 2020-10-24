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Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Büyükçekmece'de bulunan lüks villasını satışa çıkardı. 7+2 oda olan ev ağır dekorasyonu ile dikkat çekti. Villa sosyal medyada da gündem otururken satış fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 13:00
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Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Şafak Sezer, Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa almıştı.

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Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer, 7+2 odalı villasını satışa çıkardı.

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Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

9 milyon 700 bin TL'ye satılık olan villanın aidatı ise 2.530 TL.

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Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Şafak Sezer'in yaklaşık 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile sosyal medyada da gündem oldu.

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Şafak Sezer lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Siyah temalı ev, ağır dekorosyonlarla dikkat çekiyor.