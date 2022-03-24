24 Mart 2022, Perşembe
Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Bir dönem sokaklarda yaşayan Kural gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. İmajını yenileyen oyuncunun ekranlara geri dönmesi beklenirken yeni mesleği herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 13:21
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