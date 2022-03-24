24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Bir dönem sokaklarda yaşayan Kural gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. İmajını yenileyen oyuncunun ekranlara geri dönmesi beklenirken yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 13:21
  • 1
  • 20
Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, katıldığı bir programda yeni projesi hakkında bilgi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

Son günlerin en çok konuşulan ismi Arda Kural, bir Youtube kanalında konuk oldu.

  • 3
  • 20
Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

Ekranlara dönmesi beklenen oyuncu arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.

  • 4
  • 20
Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

Kural "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık.

  • 5
  • 20
Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı! Ekranlara dönmesi bekleniyordu...

Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, "Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım.