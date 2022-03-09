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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Her hafta izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın oyuncuları ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Usta oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide yaşanan son gelişmeler sonrası Geyhatu Han karakterine hayat veren Maruf Otajonov araştırılır hale geldi. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Maruf Otajonov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maruf Otajonov'un memleketi...

Giriş Tarihi: 09.03.2022 14:25
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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Geyhatu Han karakteriyle Kuruluş Osman'a damgasını vuran Maruf Otajonov, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Otajonov, memleketiyle merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Peki Maruf Otajonov nereli? İşte Maruf Otajonov ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Akın Akınözü – Ankara

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Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Ebru Şahin – İstanbul