Kuruluş Osman’ın Geyhatu Han’ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Her hafta izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın oyuncuları ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Usta oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide yaşanan son gelişmeler sonrası Geyhatu Han karakterine hayat veren Maruf Otajonov araştırılır hale geldi. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Maruf Otajonov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maruf Otajonov'un memleketi...