03 Şubat 2022, Perşembe
Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 80'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, nihayet Vezir Alemşah'la hesaplaştı! #KutluDevlet etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 10:52
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