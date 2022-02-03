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Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 80'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, nihayet Vezir Alemşah'la hesaplaştı! #KutluDevlet etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 10:52
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Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Kuruluş Osman 80. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,61 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı, AB'de %10,77 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı 20+ABC1'de %12,72 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulmayı başaran Osman Bey, şehirden gizlice çıkmayı başardı ve Söğüt bölgesine geldi.

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Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'le birlikte Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurarken, Julia'nın saldırısından kurtulan hatunlar ise ağır yaralı Selcan Ana'yı Söğüt'e götürdü.

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Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Vezir Alemşah, Harmankaya Kalesi'ni Gündüz Bey'e vererek Türkmen beylerini etkiledi ve toyda Gündüz'ün Kayı beyi olarak seçilmesini sağladı.

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Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Aksakallılarla buluşup Geyhatu'nun büyük planını öğrenen Osman Bey, Vezir Alemşah'ın kendisine Şeyh Edebalı'nın dergahında kurduğu tuzağı ise tersine çevirdi. Osman Bey, Söğüt'teki handa kıstırdığı Vezir Alemşah'tan hesap sordu!