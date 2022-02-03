Osman Bey vezir Alemşah’tan hesap sordu! Kuruluş Osman reytinglerde fark attı

Kuruluş Osman 80. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,61 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı, AB'de %10,77 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı 20+ABC1'de %12,72 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.