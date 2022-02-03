Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizinin merakla beklenen ikinci bölümünde heyecan katlanarak devam edecek. Yeni bölümde gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini edecek. İşte Yalnız Kurt'un ikinci bölümünde yaşanacaklar...