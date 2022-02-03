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Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizinin merakla beklenen ikinci bölümünde heyecan katlanarak devam edecek. Yeni bölümde gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini edecek. İşte Yalnız Kurt'un ikinci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 03.02.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 12:35
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Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

2.Bölüm:

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır.

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Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır.

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Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.

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Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir.

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Yalnız Kurt’tan intikam yemini!

Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır.