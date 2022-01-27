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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı olay oldu! Gören tanıyamadı

4 sezondur izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, dizi oyuncularıyla da sosyal medyaya damga vurdu. Dizide Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyuran Palalı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 16:43
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı olay oldu! Gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Furkan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı olay oldu! Gören tanıyamadı

Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Palalı'nın yıllar öncesine ait fotoğrafı şaşkına çevirdi. İşte Furkan Palalı başta olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimi...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı olay oldu! Gören tanıyamadı

Çağlar Ertuğrul

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı olay oldu! Gören tanıyamadı

Çağlar Ertuğrul

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı olay oldu! Gören tanıyamadı

Cihat Süvarioğlu