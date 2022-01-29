Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosuna katılan yıldız oyuncularla heyecanın daha da arttığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu kadar eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesti. Yeni bölüm fragmanına "Son nefesime kadar yanında olacağım" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası'nın 29. bölümünde yaşanacaklar...