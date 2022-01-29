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Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosuna katılan yıldız oyuncularla heyecanın daha da arttığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu kadar eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesti. Yeni bölüm fragmanına "Son nefesime kadar yanında olacağım" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası'nın 29. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 29.01.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 13:08
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Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

29.Bölüm:

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. 29'ncu bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin tanıtımına "Son nefesime kadar yanında olacağım" sözleri damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

Yeni bölüme, Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur.

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Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

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Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder.

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Kalp Yarası’nda gerçekler ortaya çıkacak mı?

Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

28. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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