29 Ocak 2022, Cumartesi
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...
Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Simay Barlas'ın sevgilisi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 14:17
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