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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Simay Barlas'ın sevgilisi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 14:17
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın sevgilisi ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

İşte Simay Barlas ve ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

ZEHRA GÜNEŞ VE SEVGİLİSİ EREN DİŞLİ

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...