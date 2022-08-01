Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde mesajları ifşa olan Çağla Şıkel hakkında şimdi de bomba aşk iddiası geldi. Güzel manken'in Zeynep Bastık'tan günler önce boşanan Tolga Akış ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin Edis'in kulisinde dans ettiği iddiasının gündeme gelmesinin ardından Tolga Akış ile Çağla Şıkel cephesinden ise çıkan haberler üzerine jet açıklama geldi. İşte detaylar...