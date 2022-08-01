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Haberler Galeri Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde mesajları ifşa olan Çağla Şıkel hakkında şimdi de bomba aşk iddiası geldi. Güzel manken'in Zeynep Bastık'tan günler önce boşanan Tolga Akış ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin Edis'in kulisinde dans ettiği iddiasının gündeme gelmesinin ardından Tolga Akış ile Çağla Şıkel cephesinden ise çıkan haberler üzerine jet açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 12:39
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Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Antebi ile mesajları ifşa olan Çağla Şıkel yeni aşk iddiasıyla magazin gündemine oturdu.

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Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski kocası Tolga Akış'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Magazin kulislerinde yer alan haberlere göre ünlü manken Çağla Şıkel gönlünü Zeynep Bastık'tan günler önce boşanan menajer Tolga Akış ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

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Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

İlk açıklama Tolga Akış'tan geldi. Akış, "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Orası da Edis'in kulisi değil" açıklamasında bulundu.

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Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış hakkında şok iddia! Jet açıklama geldi

Bu açıklamanın ardından ise Çağla Şıkel'den bir fotoğraf geldi. Şıkel iddiaları yaptığı bir paylaşımla ti'ye aldı.