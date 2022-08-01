Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Billur Kalkavan, tedavi süreciyle ilgili sevenlerini sık sık bilgilendiriyordu. Bir süredir yeni paylaşım yapmayan 59 yaşındaki oyuncudan yeni haber geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla sağlık durumunu paylaştı. İşte Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu...