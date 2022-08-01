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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Billur Kalkavan, tedavi süreciyle ilgili sevenlerini sık sık bilgilendiriyordu. Bir süredir yeni paylaşım yapmayan 59 yaşındaki oyuncudan yeni haber geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla sağlık durumunu paylaştı. İşte Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:23
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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Birçok dizi ve filmlerde rol alan Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadele ediyor.

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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Hastalığının gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyleyen Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı.

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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Ünlü sanatçıya sevenlerinden destek mesajları yağmıştı. Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu.

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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Evinde dinlenen Billur Kalkavan, en büyük moral kaynağı olan kedileri ile vakit geçiriyor.

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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan’dan yeni haber

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.