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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor! Düğün tarihi...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili, yakın arkadaşlarının araya girmesiyle ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışmanın ardından Oğuzhan Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Sevgililer Günü'nde özel bir organizasyon hazırlayan şarkıcı, Özdemir'e evlenme teklif etti.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 12:08
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor! Düğün tarihi...

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklif etti. Geçtiğimiz aylarda ayrılan fakat kısa sürede barışan çift dünya evine giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor! Düğün tarihi...

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldılar.

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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor! Düğün tarihi...

Oğuzhan Koç, sevgililer gününde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine Demet Özdemir 'evet' dedi.

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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor! Düğün tarihi...

İkili, müjdeli haber sonrasında objektiflere böyle poz verdi. Özdemir'in tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı. 4 karatlık yüzüğün ünlü oyuncu için özel olarak tasarlandığı belirtildi.

Çiftin bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor! Düğün tarihi...

YAKIN ZAMANDA AYRILMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda baş başa Paris'e giden çift, İstanbul'a döndüklerinde yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.