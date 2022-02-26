26 Şubat 2022, Cumartesi
“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi
Son yılların en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk, Serkay Tütüncü'nün ardından İlhan Şen ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Daha önce sadece bir kez aşık olduğunu söyleyen güzel oyuncu, partneri ile çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Nişantaşı'nda bulunan bir kafeden çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 26.02.2022 13:38
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