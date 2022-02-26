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“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi

Son yılların en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk, Serkay Tütüncü'nün ardından İlhan Şen ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Daha önce sadece bir kez aşık olduğunu söyleyen güzel oyuncu, partneri ile çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Nişantaşı'nda bulunan bir kafeden çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 13:38
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“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi

Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'nda bulunan bir kafeden çıkarken görüntülendi.

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“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi

Arkadaşları ile yemek yiyen Özberk'in kucağındaki köpek dikkatlerden kaçmazken oyuncu, "Köpek benim değil. Arkadaşımın" açıklamasında bulundu.

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“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi

Bir süredir 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde İlhan Şen ile başrolleri paylaşan 32 yaşındaki güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi

Son dönemde partneri İlhan Şen ile uyumu çok konuşulan Özberk, muhabirlerin "Bu uyumu nasıl sağladınız?" sorusuna yanıt verdi.

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“Sadece bir kez aşık oldum” demişti! Burcu Özberk’ten İlhan Şen açıklaması geldi

Özberk, konuyla ilgili; "Ben bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumlu çalıştım. Bu beni mutlu ediyor ve hayatımıza yansıyor. Her şey çok çalışmaktan geçiyor. İlhan da iyi partner, beraber iyi oynuyoruz" şeklinde konuştu.