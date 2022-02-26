Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin genç oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Son yaptığı paylaşım ise olay oldu. İşte Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in o paylaşımı...