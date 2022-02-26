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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin genç oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Son yaptığı paylaşım ise olay oldu. İşte Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 13:06
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, sosyal medyada da yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

Instagran hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, 'Minik Gözde' notuyla paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla olay oldu.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Türker'in yıllar önceki fotoğraflarını gören ise şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker sosyal medyadan paylaştı! Fotoğrafı olay oldu

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz hali...