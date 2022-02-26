Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

Reza Zarrab ile ayrılığının ardından bir süredir hayatında kimse olmayan Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği öğrenilmişti. Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Henüz bunun etkisi dinmeden bu kez bombayı Bahar Candan patlattı...