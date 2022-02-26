26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

Reza Zarrab ile ayrılığının ardından bir süredir hayatında kimse olmayan Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği öğrenilmişti. Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Henüz bunun etkisi dinmeden bu kez bombayı Bahar Candan patlattı...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 14:07
  • 1
  • 12
Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

48 yaşındaki Ebru Gündeş'in, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

'Al Sana Haber' yorumcularından Bahar Candan, Ebru Gündeş'in yeni bir aşka yelken açması sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 12
Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

"BENDEN AYRILDIĞI İÇİN KENDİNE KIZARDI"

İş insanı Rassan Khoshnaw' ın ekrana yansıyan görüntüsünü gören Bahar Candan "Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı" deyince stüdyodakiler şaşkına döndü.

  • 4
  • 12
Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

Seyhan Soylu, " Ebru Gündeş' in yeni sevgilisi mi? Aaa bu senin eski sevgilin. Bombaya bak " diyerek şaşkınlığını ifade etti.

  • 5
  • 12
Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw hakkında şok gerçek! Programda ifşa etti! Bahar Candan ile…

"SIRILSIKLAM AŞIK OLMUŞTU"

Sözlerini sürdüren Soylu, "Bu kişi Bahar'ın yaklaşık 1 sene sırılsıklam aşık olmuş olduğu biriydi. Bana resimlerini falan hep gösterirdi. Ebru Gündeş bunu daha önce Günel' e de yaptı." dedi.