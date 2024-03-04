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Sadece 30 yıl yaşadı! 'Acıların kadını' Bergen'in mezarı neden kafeste? 6 kilidin sebebi...

Arabeskin unutulmaz seslerinden biri olan Bergen, kısacık ömrü boyunca 'acıların kadını' olarak anıldı... Sadece 30 yıl yaşayan şarkıcı, defalarca şiddet gördüğü adamı bile sevgiyle kucakladı ve affetti. Ancak ne yazık ki, hayatına son veren kurşun da yine çok sevdiği adamdan geldi. 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını konu alan "Bergen" filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Filmle birlikte gündeme gelen Bergen'in kilitli mezarının sebebi de merak konusu oluyor. Peki, Bergen'in mezarı nerede, neden kilitli kafeste? İşte tüm soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:52
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Sadece 30 yıl yaşadı! ’Acıların kadını’ Bergen’in mezarı neden kafeste? 6 kilidin sebebi...

Bergen filminin ATV ekranlarında yayınlanacak olması sebebiyle 'acıların kadını' Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in hayatı da yeniden gündem oldu.

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Sadece 30 yıl yaşadı! ’Acıların kadını’ Bergen’in mezarı neden kafeste? 6 kilidin sebebi...

'Bergen' adıyla tanınan Belgin Sarılmışer, sadece 30 yıl yaşadı. Hayatını Halis'e duyduğu 'ölümüne aşk'a adamıştı. Ancak Halis'in kıskançlık krizleri, onun tek isteği olan şarkı söyleme tutkusuna engel oldu. Önce yüzüne kezzap atarak güzelliğini elinden aldı, ardından tek bir kurşunla hayatına son verdi. Arabeskin unutulmaz kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, yaşadığı aşkın izlerinden ebediyete uzanan hikayesi anlatılıyor. İşte az bilinen gerçekleriyle Bergen'in acılarla dolu, ancak bir o kadar da kısa hayat hikayesi...

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Sadece 30 yıl yaşadı! ’Acıların kadını’ Bergen’in mezarı neden kafeste? 6 kilidin sebebi...


Bergen'in mezarının neden kafeste olduğu en çok merak edilen konular arasında. Peki, Bergen'in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Sebebini 32 yıl önce annesi açıklamıştı...

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Sadece 30 yıl yaşadı! ’Acıların kadını’ Bergen’in mezarı neden kafeste? 6 kilidin sebebi...

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

Bergen'in vefatının ardından 32 yıl sonra ilk kez konuşan ailesi, geçtiğimiz senelerde verdikleri bir röportajla yürek sızlattı. Acılı aile, Bergen'in Mersin Toroslar'daki mezarının katilin tehditleri nedeniyle 6 kilitli bir kafesle korunduğunu söyledi.

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Sadece 30 yıl yaşadı! ’Acıların kadını’ Bergen’in mezarı neden kafeste? 6 kilidin sebebi...

Sanatçının ablası Hatice Vargı, "Bergen'i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatıldı, o da 'Ailesi de Bergen'in ölümü hak ettiğini söyledi' dedi" sözleri üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir şeyin doğru olması mümkün mü? Kardeşimiz öldürülecek ve biz 'Hak etti' diyeceğiz. Hayatı boyunca yalan söylemiş bir adam 32 yıl sonra çıkıp bizim üzerimizden kendine prim yapıyor. Bir insan bu kadar alçak, bu kadar kötü, aşağılık olamaz ama insan değil..."