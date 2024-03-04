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Haberler Galeri Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

ATV ekranlarında bu akşam izleyicilerle buluşacak olan "Bergen" filmi, Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in hayat hikayesini konu alıyor. Filmin yayınlanacak olmasıyla birlikte, başroldeki Farah Zeynep Abdullah hakkında detaylar merak konusu oldu. Güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:59
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Bergen’in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filmi, yayınlandığı dönemde gişede büyük bir başarı elde ederek hasılat rekorları kırdı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen film, atv ekranlarında yeniden yayınlanacak olmasıyla birlikte Bergen'in hayatı yeniden gündeme geldi.

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Bergen’in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğuyla bir kez daha hayranlık uyandırırken özel hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Bergen’in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Irak Türkmenlerinden olan bir babanın ve Türk-Boşnak kökenli bir annenin kızı olan Abdullah, adını 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi ile duyurdu.

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Bergen’in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Ünlü oyuncu, rol aldığı diğer projelerle de oyunculuk kariyerinde sağlam bir yer edindi. Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Masumlar Apartmanı bunlardan yalnızca birkaçı.

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Bergen’in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Ünlü oyuncunun aşk hayatı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Farah Zeynep Abdullah'ın bir dönem hangi oyuncu ile aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.