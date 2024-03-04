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Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu...
ATV ekranlarında bu akşam izleyicilerle buluşacak olan "Bergen" filmi, Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in hayat hikayesini konu alıyor. Filmin yayınlanacak olmasıyla birlikte, başroldeki Farah Zeynep Abdullah hakkında detaylar merak konusu oldu. Güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:59Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:59