04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: "Beni karımdan kurtarın" diye isyan etti

Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: "Beni karımdan kurtarın" diye isyan etti

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir an yaşandı. Programa katılan Selami Karadağlı, eşi Emine Karadağlı'dan kurtulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Selami yaptığı açıklamada, "Esra hanım öldüm, bittim kurtar beni" diyerek feryat etti. Olayın muhatabı Emine hanım ise canlı yayına bağlandı. İşte o ilginç anlar…

Giriş Tarihi: 04.03.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 23:45
  • 1
  • 8
Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: Beni karımdan kurtarın diye isyan etti

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

  • 2
  • 8
Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: Beni karımdan kurtarın diye isyan etti

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir an yaşandı. Programa katılan Selami Karadağlı, eşi Emine Karadağlı'dan kurtulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

  • 3
  • 8
Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: Beni karımdan kurtarın diye isyan etti

Selami yaptığı açıklamada, "Esra hanım öldüm, bittim kurtar beni" diyerek feryat etti.

  • 4
  • 8
Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: Beni karımdan kurtarın diye isyan etti

Eşi Emine Karadağlı'dan kurtulmak istediğini dile getiren Selami Karadağlı, evinde huzur kalmadığını söyledi. Evde sürekli kavgaların yaşandığını ifade eden Selami, eşinin sürekli kendi istediğinin olması için direttiğini de söyledi.

  • 5
  • 8
Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: Beni karımdan kurtarın diye isyan etti

"EVLENDİKTEN BERİ SÜREKLİ UZAKLAŞTIRMA ALDIM"
Emine hanımla olan ikinci evliliğinde sorun yaşadığını belirten Selami'nin açıklamaları şöyle: "Evlendikten sonra beni duman etti. O herkes ile küstü. Ben onu herkes barıştırdım. O beni herkesle küstürdü. İlk eşimden 3 çocuğum var. Bu eşimden ortak bir çocuğumuz var. Ben bu kadınlar evlendikten beri sürekli uzaklaştırma aldım. Sayısını unuttum. 29 Şubat tarihindeki kavga da karım bana "Aç mısın tok musun neden sormadın. Lanet olsun senin gibi kocaya" diyerek beni polis şikayet etti."