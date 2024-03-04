Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: "Beni karımdan kurtarın" diye isyan etti

"EVLENDİKTEN BERİ SÜREKLİ UZAKLAŞTIRMA ALDIM"

Emine hanımla olan ikinci evliliğinde sorun yaşadığını belirten Selami'nin açıklamaları şöyle: "Evlendikten sonra beni duman etti. O herkes ile küstü. Ben onu herkes barıştırdım. O beni herkesle küstürdü. İlk eşimden 3 çocuğum var. Bu eşimden ortak bir çocuğumuz var. Ben bu kadınlar evlendikten beri sürekli uzaklaştırma aldım. Sayısını unuttum. 29 Şubat tarihindeki kavga da karım bana "Aç mısın tok musun neden sormadın. Lanet olsun senin gibi kocaya" diyerek beni polis şikayet etti."